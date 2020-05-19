Орловская «Тропа героев» получила новый виток развития В проведение спортивного проекта вмешался коронавирус. Впрочем, организаторы нашли выход и увели «Тропу героев» в онлайн пространство. Как будет реализован проект?





42 дня, четыре сотни участников, 12 видеоуроков – в этом году «Тропа юных героев» выглядит так. Проходят ее участники дома. Для этого им достаточно смотреть видеозадания в чате и вовремя их выполнять. Список тем марафона обширный. И речь в них не только о спорте. Сергей Почтарёв, автор проекта «Тропа героев»: «Мы расширили информационные темы. В том числе мы будем давать информацию о кибербезопасности. Проект онлайн, надо рассказать детям и в том числе родителям, которые будут тоже участвовать о том, как пользоваться интернетом. На какие сайты заходить можно, а на какие нельзя» 17-летняя Софья Нестерова впервые встала на «Тропу героев» в 2018-м году. Бежала в личном забеге с подругой. Эверест – главное препятствие спортивного проекта – тогда не покорился. Но появилась мотивация вернуться и пройти дистанцию вновь. Софья Нестерова, участница проекта «Тропа юных героев»: «Это мероприятие проходит очень интересно, люди приезжают на два дня. Мы тоже приехали с палатками, провели там ночь. Потом был забег. Потом нам стало в принципе интересно наблюдать за жизнью команды, за развитием проекта, как и что в течение года проходит» Сейчас Софья – не просто участница «Тропы героев», но и один из её организаторов. Узнав, что проект на время ушел в онлайн, девушка вновь мотивировала себя на участие и победу в нем. Видит в этом новый шаг в развитии - как личном, так и спортивном. Софья Нестерова, участница проекта «Тропа юных героев»: Я думаю, что из-за того, что мы - участники проекта - общаемся очень часто, проект стал для нас второй семьей. Я не могу выделить что-то основное – у нас нет разделения – ты выше, ты ниже. У нас все наравне. Я очень хочу, чтобы проект продолжил развиваться. И выходил на очень высокие уровни» Сергей Почтарёв, автор проекта «Тропа героев»: «Каждый, что-то находит для себя интересное. Изначально проект планировался, чтобы собирать коллектив общий по цели, духу и по своим взглядам на жизнь. Соответственно сейчас там мы дальше и идем» Онлайн-марафон для юных героев завершится в середине июня. И уже есть запросы на подобный проект для взрослых. Организаторы надеются, что в конце лета можно будет провести «Тропу героев» и на привычных площадках. Так что у дебютантов онлайн проекта будет шанс подготовиться для выхода на землю.





Анастасия Дорохова

19 мая 2020 года



