вторник 19.05.2020 20:18:37 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71
16+
НОВОСТИ ПЕРЕДАЧИ РАДИО РОССИИ ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ О НАС




COVID-19
Голос фронта
Дети войны
Полевая Почта
Вести-Орёл
Вести-Орёл. События Недели
Вести. Дежурная часть
Вести. Интервью
Спецпроекты ГТРК "Орёл"
Парк культуры
Пульс
Такая жизнь
Солдаты России
Аграрный вопрос
Передачи Радио России. Орёл
Национальные проекты 2019-2024
Деловая жизнь
Контакты

Орловская «Тропа героев» получила новый виток развития

В проведение спортивного проекта вмешался коронавирус. Впрочем, организаторы нашли выход и увели «Тропу героев» в онлайн пространство. Как будет реализован проект?


42 дня, четыре сотни участников, 12 видеоуроков – в этом году «Тропа юных героев» выглядит так. Проходят ее участники дома. Для этого им достаточно смотреть видеозадания в чате и вовремя их выполнять. Список тем марафона обширный. И речь в них не только о спорте. 
 
Сергей Почтарёв, автор проекта «Тропа героев»: «Мы расширили информационные темы. В том числе мы будем давать информацию о кибербезопасности. Проект онлайн, надо рассказать детям и в том числе родителям, которые будут тоже участвовать о том, как пользоваться интернетом. На какие сайты заходить можно, а на какие нельзя»
 
17-летняя Софья Нестерова впервые встала на «Тропу героев» в 2018-м году. Бежала в личном забеге с подругой. Эверест – главное препятствие спортивного проекта – тогда не покорился. Но появилась мотивация вернуться и пройти дистанцию вновь. 
 
Софья Нестерова, участница проекта «Тропа юных героев»: «Это мероприятие проходит очень интересно, люди приезжают на два дня. Мы тоже приехали с палатками, провели там ночь. Потом был забег. Потом нам стало в принципе интересно наблюдать за жизнью команды, за развитием проекта, как и что в течение года проходит»
 
Сейчас Софья – не просто участница «Тропы героев», но и один из её организаторов. Узнав, что проект на время ушел в онлайн, девушка вновь мотивировала себя на участие и победу в нем. Видит в этом новый шаг в развитии - как личном, так и спортивном. 
 
Софья Нестерова, участница проекта «Тропа юных героев»: Я думаю, что из-за того, что мы - участники проекта - общаемся очень часто, проект стал для нас второй семьей. Я не могу выделить что-то основное – у нас нет разделения – ты выше, ты ниже. У нас все наравне. Я очень хочу, чтобы проект продолжил развиваться. И выходил на очень высокие уровни»
 
Сергей Почтарёв, автор проекта «Тропа героев»: «Каждый, что-то находит для себя интересное. Изначально проект планировался, чтобы собирать коллектив общий по цели, духу и по своим взглядам на жизнь. Соответственно сейчас там мы дальше и идем»
 
Онлайн-марафон для юных героев завершится в середине июня. И уже есть запросы на подобный проект для взрослых. Организаторы надеются, что в конце лета можно будет провести «Тропу героев» и на привычных площадках. Так что у дебютантов онлайн проекта будет шанс подготовиться для выхода на землю.



Анастасия Дорохова
19 мая 2020 года
© 2002−2020 Сетевое издание "Орловское информбюро" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-70203 от 21 июня 2017 года. Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания". Главный редактор - Никитин А. А. Шеф-редактор Интернет-группы - Озеров А. А. Электронная почта: info@ogtrk.ru. Телефон редакции: +7 (4862) 76-14-06. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на Орловское информбюро обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.

Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71. Техническая поддержка.