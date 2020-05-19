Сиротам из Болхова стоит дождаться решения суда Вопрос об обращении жителей региона к президенту прокомментировала руководитель департамента соцзащиты Орловской области Ирина Гаврилина.





По ее словам, те молодые люди, что записали видеообращение к президенту с просьбой помочь им решить вопрос c квартирой, находились в очереди наравне с остальными нуждающимися.

Ирина Гаврилина, руководитель департамента социальной защиты, опеки и попечительства, труда и занятости Орловской области: «Стоит отметить, что в эту очередь помещаются и те люди, кто обращаются в суд. И по тем делам, по которым имеются положительные решения суда, работа ведется в приоритетном порядке. На сегодняшний день прокурором Болховского района было подано обращение в суд. Будем ждать решения».

Отмечено также, что в этом году на покупку квартир предусмотрено 236 миллионов рублей, 4 миллиона из которых отвели Болховскому району. Часть денег уже потрачена на приобретение двух квартир.





Анастасия Дорохова

19 мая 2020 года



