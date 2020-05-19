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В Орловской области соцработники сдали положительные тесты на COVID-19

Тестирование проходило до момента начала работы.


Информацию о заражении работников социальных учреждений рассказала сегодня руководитель профильного департамента Ирина Гаврилина. 
 
Ирина Гаврилина, руководитель департамента социальной защиты, опеки и попечительства, труда и занятости Орловской области: «С 20 апреля все наши учреждения были переведены в закрытый сменный режим. Было принято решение о тестировании сотрудников, которые будут заходить на смену. Заранее смогли 11 выявить сотрудников, которые были заражены и не зашли на смену. Был единственный случай, когда при повторном тестировании сотрудник сдал положительный тест, но уже находился внутри организации. Позже положительные тесты подтвердились у трех воспитанников. Речь о Болховском доме-интернате. Это было в начале мая. Сейчас все здоровы».
 
Напомним, за минувшие сутки в Орловской области было зафиксировано 32 новых случая заражения коронавирусной инфекцией, 94 человека выздоровели.



Анастасия Дорохова
19 мая 2020 года
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