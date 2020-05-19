Социальные работники Орловской области получат деньги за работу в период пандемии Информация об этом прозвучала сегодня на онлайн брифинге руководителя региональной соцзащиты Ирины Гаврилиной.





Ирина Гаврилина, руководитель департамента социальной защиты, опеки и попечительства, труда и занятости Орловской области: «Данная выплата будет касаться тех работников, которые заходили в закрытые смены не менее 14 дней. 40 тысяч рублей получат врачи, выплаты за 14-дневную смену. Средний медперсонал – 25 тысяч рублей. Социальные работники, специалисты, специалисты по социальной работе, инструкторы по труду, административно-управленческий персонал - также 25 тысяч. Младший медперсонал – 15 тысяч. Технический и прочий персонал – 10 тысяч. Деньги федерального бюджета до нас доведены. В случае выявления коронавируса сумма будет увеличена. Выплаты будем проводить в самое ближайшее время, после того как будет подписан нормативный акт – до 21 мая».





Анастасия Дорохова

19 мая 2020 года



