Коротко о главном «Вести-Орёл» в 14:30 на телеканале «Россия».





- Нож как последний аргумент. Убийство в Верховском районе раскрыто по горячим следам.



- Что заставило выпускников интерната рассказать о своей проблеме президенту? Как на это отреагировали правохранители? Что говорят власти? Ответы на эти вопросы - в нашем выпуске.



- Школьники - дома, учителя - в классах и записывают видеоуроки. Как педагоги 39-й гимназии решили восполнить пробелы в знаниях?



- Пионерии - 98. Как в условиях пандемии пройдет традиционная линейка «красных галстуков»? Смотрите в «Вестях».



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Вести-Орёл

19 мая 2020 года



