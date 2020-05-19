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Прокуратура начала работу по делу о нарушении прав сирот из Болховского дома-интерната

К решению вопроса подключился и следственный комитет.


В областной прокуратуре сообщили: первые шаги по восстановлению прав сирот уже предприняты болховскими правоохранителями.

Татьяна Цуканова, старший помощник прокурора Орловской области: «В интересах сирот прокурором района направлены исковые заявления в суд об обязании администрации района обеспечить их благоустроенным жильем».

В областном департаменте соцзащиты пояснили: положение авторов ролика не было таким уж безвыходным. После окончания учебы родной интернат мог служить им домом еще несколько лет. Однако возвращение туда ребят в разгар пандемии сочли небезопасным.

Ирина Гаврилина, руководитель департамента социальной защиты, опеки и попечительства, труда и занятости Орловской области: «Я предложила им проживание на базе нашей социальной гостиницы, но поскольку для них самый острый и самый актуальный вопрос - это получение жилья, они все-таки хотят решения именно этого вопроса».

Для регионального СКР нарушение жилищных прав сирот уже стало поводом для возбуждения уголовного дела с формулировкой «халатность».

Евгений Ефимов, следователь отдела особо важных дел СУ СК РФ по Орловской области: «В настоящее время проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств сложившейся ситуации. Принимаются меры к восстановлению нарушенных жилищных прав потерпевших лиц. Ход и результаты расследования уголовного дела поставлены руководителем следственного управления на особый контроль».



Иван Суверин
19 мая 2020 года
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