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Посетителей меньше, но вызовов - больше

В Орловских поликлиниках увеличилась нагрузка на врачей по количеству выездов на дом. При таком объеме работы медикам очень важно быть мобильными. И сегодня два медучреждения областного центра получили в подарок автомобили.


Для оформления документов на мащины времени потратят минимум - они уже на следующей неделе должны выйти на маршрут. Под опекой орловских медиков не один десяток пациентов, которые болеют дома.

Александр Лялюхин, главный врач Орловской городской больницы им. С. П. Боткина: «Область закупает препараты для лечения на дому легких форм инфекции ковид-19. И этим пациентам, помимо того, что будут развозить эти препараты, делать контрольные мазки. Им нужно будет медицинское наблюдение более детально

Не словом, а делом - благодарность врачам, которые сегодня, буквально, на передовой в борьбе с вирусом. Из-за пандемии коронавируса отменено очное предварительное голосование на выборах в горсовет. Сэкономленные деньги направляются на помощь медикам.

Общество понимает, и поддерживает медиков. Сегодня партию бесплатных продуктовых наборов доставили в больницу им. Семашко. И это лишь малая часть тех мер, которые принимаются на государственном уровне.


Мария Семак
19 мая 2020 года
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