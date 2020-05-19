Губернатор орловской области Андрей Клычков принял участие в видео-конференции с Владимиром Путиным Тема - поддержка экономики и социальной сферы.





Среди прочего, говорили о единовременных выплатах на каждого ребенка в возрасте от 3-х до 15-ти лет включительно. На портал госуслуг уже подано больше 11 миллионов заявлений. Что касается поддержки ИП, малого и среднего бизнеса, то принято решение о списании налогов и страховых взносов за второй квартал этого года. Обсудили возможность дистанционного заказа лекарств, которые отпускаются без рецепта, а также скорость доведения стимулирующих выплат медицинским сотрудникам. На эти цели из федерального бюджета выделено порядка 52 миллиардов рублей.



Владимир Путин, президент России: «6 мая я подписал указ о введении обязательного государственного страхования жизни и здоровья медицинских работников. Он действует задним числом, как мы договорились, то есть все, кто с самого начала участвовал в борьбе с эпидемией и пострадал при исполнении профессионального долга, должны получить единовременные страховые выплаты».





Надежда Невматулина

19 мая 2020 года



