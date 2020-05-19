вторник 19.05.2020 20:19:18 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71
16+
НОВОСТИ ПЕРЕДАЧИ РАДИО РОССИИ ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ О НАС




COVID-19
Голос фронта
Дети войны
Полевая Почта
Вести-Орёл
Вести-Орёл. События Недели
Вести. Дежурная часть
Вести. Интервью
Спецпроекты ГТРК "Орёл"
Парк культуры
Пульс
Такая жизнь
Солдаты России
Аграрный вопрос
Передачи Радио России. Орёл
Национальные проекты 2019-2024
Деловая жизнь
Контакты

Губернатор орловской области Андрей Клычков принял участие в видео-конференции с Владимиром Путиным

Тема - поддержка экономики и социальной сферы.


Среди прочего, говорили о единовременных выплатах на каждого ребенка в возрасте от 3-х до 15-ти лет включительно. На портал госуслуг уже подано больше 11 миллионов заявлений. Что касается поддержки ИП, малого и среднего бизнеса, то принято решение о списании налогов и страховых взносов за второй квартал этого года. Обсудили возможность дистанционного заказа лекарств, которые отпускаются без рецепта, а также скорость доведения стимулирующих выплат медицинским сотрудникам. На эти цели из федерального бюджета выделено порядка 52 миллиардов рублей.

Владимир Путин, президент России: «6 мая я подписал указ о введении обязательного государственного страхования жизни и здоровья медицинских работников. Он действует задним числом, как мы договорились, то есть все, кто с самого начала участвовал в борьбе с эпидемией и пострадал при исполнении профессионального долга, должны получить единовременные страховые выплаты».



Надежда Невматулина
19 мая 2020 года
© 2002−2020 Сетевое издание "Орловское информбюро" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-70203 от 21 июня 2017 года. Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания". Главный редактор - Никитин А. А. Шеф-редактор Интернет-группы - Озеров А. А. Электронная почта: info@ogtrk.ru. Телефон редакции: +7 (4862) 76-14-06. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на Орловское информбюро обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.

Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71. Техническая поддержка.