Мост «Дружбы» может быть открыт для движения транспорта уже через месяц

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Мост «Дружбы» может быть открыт для движения транспорта уже через месяцСтроители уже освоили почти 200 миллионов рублей из 270 предусмотренных контрактом.
Василий Новиков, мэр г.Орла: «Мы нашли правильное решение, когда приложили усилия для смены подрядчкиа. Результаты вы видите сами. Качество работы достаточно высокое. Я не думаю что какие-то большие претензии будут».
Уже заменены все балки, полностью залит выравнивающий слой проезжей части, сам пролёт моста почти полностью проклеен гидроизоляцией. По информации городской администрации, в план работ 2020 года включены улицы, которые находятся рядом с мостом: Розы Люксенбург, 5 августа, Ливенская. В конечном итоге мост «Дружбы» должен стать образцом комплексного подхода к развитию транспортной инфраструктуры.
Самое главное, подрядчик уже через месяц планирует открыть мост для движения транспорта.
Антон Киселёв
19 мая 2020 года