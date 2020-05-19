Мост «Дружбы» может быть открыт для движения транспорта уже через месяц Строители уже освоили почти 200 миллионов рублей из 270 предусмотренных контрактом.





Василий Новиков, мэр г.Орла: «Мы нашли правильное решение, когда приложили усилия для смены подрядчкиа. Результаты вы видите сами. Качество работы достаточно высокое. Я не думаю что какие-то большие претензии будут».

Уже заменены все балки, полностью залит выравнивающий слой проезжей части, сам пролёт моста почти полностью проклеен гидроизоляцией. По информации городской администрации, в план работ 2020 года включены улицы, которые находятся рядом с мостом: Розы Люксенбург, 5 августа, Ливенская. В конечном итоге мост «Дружбы» должен стать образцом комплексного подхода к развитию транспортной инфраструктуры.



Самое главное, подрядчик уже через месяц планирует открыть мост для движения транспорта.





Антон Киселёв

19 мая 2020 года



