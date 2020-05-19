В очереди на жилье в Орловской области стоят 1280 сирот Квартиры они получат в установленном порядке.





Речь о количестве очередников зашла в связи с ситуацией с сиротами из Болховского дома интерната. Несколько дней назад они записали видеообращение к президенту России. Для регионального СКР нарушение жилищных прав сирот уже стало поводом для возбуждения уголовного дела с формулировкой «халатность». А ввиду того, что болховский инцидент - не единичный случай, прокуратура намерена искать в регионе системные нарушения.



Денис Блохин, руководитель департамента строительства, ТЭК, ЖКХ, транспорта и дорожного хозяйства Орловской области: «Существует согласно жилищному кодексу очередь. И внутри этой очереди мы не можем никого подвинуть. И муниципалитеты об этом знают. Все дети-сироты будут обеспечены жильем в соответствии с очередью, которая у них определена. Если не будет решения суда».





Надежда Невматулина

19 мая 2020 года



