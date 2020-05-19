Поставлена точка в расследовании громкого дела о ДТП с участием троллейбуса В результате аварии погибли три пешехода.





Из-за тяжелых последствий случившегося и широкого общественного резонанса вызванного происшествием, разбирательство взял в свои руки Следственный комитет. Первым делом правоохранители установили механизм совершения ДТП.



По информации следователей, женщина–водитель троллейбуса, обнаружив техническую неисправность, самостоятельно приняла меры к устранению поломки. В это же время она попыталась продолжить движение транспортного средства. В результате действий обвиняемой, троллейбус наехал на пассажиров, находившихся на проезжей части. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением передано в суд.



Обвиняемой может грозить до 7 лет лишения свободы.





Иван Суверин

19 мая 2020 года



