В Орловской области нашли вариант увеличения коечного фонда Это необходимо для поэтапного снятия ограничений в период пандемии коронавируса.





Губернатор Орловской области Андрей Клычков во время посещения Глазуновской инфекционной центральной больницы принял решение о восстановлении инфекционного отделения медучреждения.



В ближайшие дни департамент строительства, совместно с департаментом здравоохранения приступят к разработке необходимой проектно-сметной документации. Ремонт отделения станет первым этапом проведения работ в ЦРБ. На втором уже отремонтируют само здание больницы. В итоге Глазуновская центральная районная больница должна стать своего рода окружным медицинским центром.



Андрей Клычков, губернатор Орловской области: «Достаточно быстро можем здесь ввести ещё 100 коек, и 150 после проведения ремонтных работ. Это касается терапевтических отделений самой больницы, плюс инфекционное отделение - около 50 коек. Причём здесь есть и мельцеровские боксы, сама система боксирования. Необходимо проведение небольших косметических работ, которые мы будем стараться выполнить в очень короткий срок».





Антон Киселёв

19 мая 2020 года



