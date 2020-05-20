В Орловской области ещё один человек умер от коронавируса Об этом сообщил губернатор Орловской области Андрей Клычков в рамках своего прямого эфира в социальных сетях.





Общее количество смертей, по данным региональных властей, – 19.

Отвечая на вопрос о разнице с федеральными данными (сайт стопкоронавирус.рф на протяжении недели дает информацию о 10 летальных исходах), Андрей Клычков напомнил, что «финальную точку» в диагнозе ставят патологоанатомы. Также в прямом эфире губернатора прозвучала информация о том, что в Мценском и Болховском районах была зафиксирована стабилизация с заболеваемостью коронавирусом и поставлен вопрос о снятии в этих районах первых ограничений, как это было сделано в других районах Орловской области.

Напомним, за минувшие сутки в Орловской области было зафиксировано Напомним, за минувшие сутки в Орловской области было зафиксировано 32 новых случая заражения коронавирусом , 94 человека выздоровело. Один человек в настоящий момент подключен к аппарату ИВЛ.





Анастасия Дорохова

19 мая 2020 года



