Коротко о главном «Вести-Орёл» в 21:05 на телеканале «Россия».





- Плюс в инфекционном отделении. Глазуновскую районную больницу ждет вторая жизнь.



- Завершено расследование громкого уголовного дела. Какое наказание грозит водителю неуправляемого троллейбуса? Ответ в "Вестях".



- Станет ли мост "Дружбы" образцом комплексного подхода к развитию транспортной инфраструктуры? Об этом наш сюжет.



- Кто и когда решит квартирный вопрос сирот из Болховского дома-интерната? Мы получили комментарии властей.



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Вести-Орёл

19 мая 2020 года



