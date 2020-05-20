До второго этапа снятия ограничений на Орловщине остался один шаг Благодаря снижению количества зараженных (32 за минувшие сутки), коэффициент заражаемости стал равен 0,9 (для перехода на второй этап снятия ограничений этот показатель должен быть не выше единицы).





Такая информация прозвучала сегодня в прямом эфире губернатора Орловской области Андрея Клычкова в соцсетях.



Кроме того, для продолжения снятия ограничений в Орловской области превышен уровень проведения тестов (140 на 100 тысяч населения при необходимых 70).



Однако для того чтобы в Орловской области перейти на второй этап снятия ограничений, необходимо увеличить свободный коечный фонд региона. Сейчас он составляет около 30%, а необходимо - 50%.









Анастасия Дорохова

19 мая 2020 года



