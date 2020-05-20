Список соцработников, претендующих на выплаты, может быть расширен По информации главы региона, принято федеральное постановление о поощрении работников социальных учреждений.





Об этом губернатор Орловской области сообщил во время прямого эфира в социальных сетях. Андрей Клычков, губернатор Орловской области: «Я дополнительно к этому решению написал письмо. Считаю, что помимо тех, кто находится в стационарах в 14-дневных сменах, необходимо обратить внимание и на тех, кто уже работал. Мы сейчас их обеспечиваем региональными мерами поддержки, но все равно они меньше, чем федеральные. Также стоит поощрить и тех соцработников, кто ходит по домам. Их у нас 900 человек. Это люди, кто общается с орловцами из группы риска. Буду надеяться, что правительство поддержит».





Анастасия Дорохова

19 мая 2020 года



