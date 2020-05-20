В Орле продолжается ямочный ремонт Подрядные организации залатали горячим асфальтобетоном более 10 тысяч квадратных метров.





На улицах Орла работают четыре подрядчика, в том числе и муниципальная «Спецавтобаза». В рамках контакта по содержанию улично-дорожной сети в этом году специалисты «Спецавтобазы» уже выполнили ямочный ремонт литым асфальтом на участках общей площадью около 3 тысяч квадратных метров.





Анастасия Дорохова

20 мая 2020 года



