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Орловских предпринимателей освободили от оплаты аренды на 3 месяца

Льготы коснутся только тех предпринимателей, кто максимально сохранил рабочие места.


По информации пресс-службы администрации Орловской области таких предпринимателей оказалось более 1800. Ими будет сохранено более 2,5 тыс. рабочих мест. Для них введен мораторий на три месяца на уплату арендных платежей субъектами МСП – арендаторами государственного или муниципального имущества. Отмечается, что за предоставлением отсрочки по арендной плате в отношении государственного и муниципального имущества Орловской области уже обратилось 83 предпринимателя.
 
Кроме того, на региональном уровне уменьшена налоговая нагрузка на бизнес:
 
- на 25% снижены налоговые ставки по упрощенной системе налогообложения для пострадавших отраслей, а также для собственников торговых центров, снизивших арендную плату субъектам МСП (воспользуются до 4000 предпринимателей);
 
- на 15% снижена сумма налога на имущество для собственников торговых центров, при условии снижения суммы арендных платежей для предпринимателей-арендаторов (воспользуются до 400 предпринимателей);

- для тех предпринимателей, которые примут решение о предоставлении отсрочки по уплате арендных платежей для своих арендаторов, перенесен срок уплаты авансовых платежей по налогу на имущество (воспользуются до 400 предпринимателей);

- введен новый налоговый режим для самозанятых граждан (воспользуются до 1500 человек);

- на 10% снижена стоимость патента для всех видов деятельности (воспользуются до 1100 предпринимателей);

- на 25% уменьшена налоговая ставка по налогу на имущество организаций для субъектов МСП, работающих в пострадавших отраслях (воспользуются до 1000 предпринимателей).
 
Кроме того, в Орле принято решение о снижении на 50% ставки по единому налогу на вмененный налог для предпринимателей, работающих в пострадавших отраслях. Аналогичные решения приняты во всех муниципальных районах области, кроме Должанского.
 
Как посчитали в региональном правительстве, действие нормативных правовых актов распространится более чем на 10 тысяч орловских предпринимателей.



Орловское Информбюро
20 мая 2020 года
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