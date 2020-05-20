В Орловских техникумах и колледжах экзамены пройдут через месяц

Часть – в очной форме, часть – в дистанционной.

Объявленные даты проведения экзаменов: с 16 по 27 июня 2020 года. Демонстрационные экзамены, где студентам необходимо моделировать производственные условия, пройдут в очном формате с соблюдением санитарно-эпидемиологических требований. По информации пресс-службы администрации Орловской области в них примут участие 98 студентов.

Промежуточная и государственная итоговая аттестации пройдут в дистанционной форме в сроки, установленные профессиональной образовательной организацией.

Государственная итоговая аттестация в форме защиты выпускной квалификационной работы, которая выполняется в виде дипломной работы (дипломного проекта), также пройдет в дистанционном формате.

Производственная и учебная практики для невыпускных курсов профессиональных образовательных организаций могут быть перенесены на следующий учебный год либо организованы в дистанционной форме.

Производственная практика для выпускных курсов профессиональных образовательных организаций может быть организована как с применением дистанционных образовательных технологий, так и непосредственно на производстве по согласованию с руководителями баз практик с учетом соблюдения санитарно-эпидемиологических требований.