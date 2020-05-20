В Орловскую область продолжают поступать средства индивидуальной защиты для медиков

Об этом в социальных сетях сообщает губернатор Орловской области Андрей Клычков.

На данный момент к нам поступило дополнительно 10 тысяч респираторов FFP2 и FFP3, 5 тысяч медицинских халатов, ещё 5 тысяч респираторов сегодня ночью мы доставили с Тверского завода, пишет Клычков.

Также мы уже законтрактовали дополнительно 15 тысяч респираторов. В ближайшее время приобретем ещё дополнительно костюмы Тайвек, одноразовые медицинские халаты и высокие бахилы.

Увеличение запасов, формирование резерва СИЗов на месяц вперед, а также их доставка в лечебные учреждения находятся на постоянном контроле.