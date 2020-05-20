В Орловскую область продолжают поступать средства индивидуальной защиты для медиков

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В Орловскую область продолжают поступать средства индивидуальной защиты для медиковОб этом в социальных сетях сообщает губернатор Орловской области Андрей Клычков.
На данный момент к нам поступило дополнительно 10 тысяч респираторов FFP2 и FFP3, 5 тысяч медицинских халатов, ещё 5 тысяч респираторов сегодня ночью мы доставили с Тверского завода, пишет Клычков.
Также мы уже законтрактовали дополнительно 15 тысяч респираторов. В ближайшее время приобретем ещё дополнительно костюмы Тайвек, одноразовые медицинские халаты и высокие бахилы.
Увеличение запасов, формирование резерва СИЗов на месяц вперед, а также их доставка в лечебные учреждения находятся на постоянном контроле.
Орловское Информбюро
20 мая 2020 года