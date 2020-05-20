Орловские спасатели провели «рейд чистоты» Сотрудники МЧС работают в многоквартирных домах, у которых нет управляющих компаний.





В списки попало, главным образом, ветхое жилье. Таких домов в Орле 80. Работа в Железнодорожном районе уже завершена. На очереди - Заводской. Для личной защиты сотрудники орловского МЧС используют комплекты химзащиты, а в качестве инструмента – ранцевые огнетушители.





Иван Суверин

20 мая 2020 года



