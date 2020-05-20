В Орловской области посчитали сколько человек теряют работу за сутки Мониторинг велся с 9 апреля.





По состоянию на 20 мая численность безработных - 8746 человек. За период мониторинга такой статус получили 5738 человек. Как сообщает пресс-служба администрации Орловской области со ссылкой на сайт «Работа в России», за период с 9 апреля по 20 мая удаленная (дистанционная) занятость введена для 6800 работников, в режиме неполной занятости находятся 629 работников, в простое – 911 работников. Отпуска без сохранения заработной платы оформили 27 работников. Работодатели заявили более 5 тысяч вакансий.





Орловское Информбюро

20 мая 2020 года



