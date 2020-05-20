Несовершеннолетнего орловца поймали у тайника с наркотиками Подозреваемый признался в причастности к сбыту наркотиков.





Оперативникам отдела по контролю за оборотом наркотиков поступила информация, что орловец 2003 года рождения может быть причастен к распространению наркотиков. Молодого человека задержали около реки в Железнодорожном районе в момент, когда он, заказав в интернете запрещенное к обороту вещество, достал его из тайника. Обнаруженное изъяли и направили на исследование. Исследование определило, что это синтетический наркотик массой 0,26 грамма. В отношении орловца отделом возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 228 УК.



В настоящее время ведется дознание.





Орловское Информбюро

20 мая 2020 года



