В Орле идут работы по покосу травы С начала мая были убраны 12 гектаров.





Обработано 223,7 тыс. кв. метров на 34 общественных территориях.



Работы велись на улицах Васильевской, Московской, Комсомольской, Герцена, Советской, Спивака, 60 лет Октября, Авиационной, Генерала Родина, Степана Разина, Колхозной, Октябрьской, Пролетарская гора, Брестской, Ленина, Дениса Давыдова, Калинникова, Наугорском, Кромском и Московском шоссе, набережной Дубровинского, в переулке Артельном.





Орловское Информбюро

20 мая 2020 года



