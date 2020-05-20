За отсутствие маски орловцев могут наказать Пояснения дал Роспотребнадзор.





Напомним, в Орловской области действует специализированный «масочный режим». Среди прочего, в маске необходимо посещать и любые предприятия торговли. Федеральное ведомство напоминает, что отсутствие средства индивидуальной защиты может создать угрозу не только собственной жизни и безопасности, но и безопасности окружающих.



Роспотребнадзор сообщает, что если вам отказывают в обслуживании в магазине, то в действиях продавцов нет нарушений прав потребителей. При этом граждан, которые находятся без масок в общественных местах могут наказать по части 1 статьи 20.6.1 Кодекса РФ об административных правонарушениях (невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения).





Орловское Информбюро

20 мая 2020 года



