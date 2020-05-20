Коротко о главном «Вести-Орел» в 14:30 на телеканале «Россия».





- Приближаемся к отметке в 1600 заболевших. За день в регионе выявлено 49 новых случаев заражения COVID-19



- Не брошенные. Орловские спасатели дезинфицируют дома и подъезды, где нет управляющей компании.



- Вместе с мостом Дружба в Орле приведут в порядок целое "направление".



- По «Тропе героев» - не выходя из дома. Популярный проект перешел в онлайн.



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Вести-Орёл

20 мая 2020 года



