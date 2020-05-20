Орловские предприниматели обращаются за выплатами Самая популярная – минимальный МРОТ на одного сотрудника.





Об этом рассказал заместитель губернатора и председателя правительства области по планированию, экономике и финансам Вадим Тарасов. По его информации затраты на выплаты уже составили 17,7 миллионов рублей



Вадим Тарасов, заместитель губернатора и председателя правительства области по планированию, экономике и финансам: «Ежедневно к нам поступает от 500 до 700 заявлений. По предварительной оценке, общее количество получаетелей такой выплаты составит порядка 8800 судьектов малого и среднего предпринимательства. К сожалению, бывают и отказы. Основная причина - указание неверных сведений: рассчетных счетов, фактического адреса, основного вида деятельности по ОКВЭД. Мы работаем с федеральной налоговой службой, чтобы индивидуально отрабатывать каждое общение. Предприниматели имеют право обращаться повторно при устранении всех замечаний»





Орловское Информбюро

20 мая 2020 года



