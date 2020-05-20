В Орле установят мемориальную доску в память о журналисте-фронтовике Решение было принято на горсовете.





С предложением установить мемориальную доску выступили ветераны госбезопасности. Благодаря исследованиям Матвея Матвеевича Мартынова около сотни орловских подпольщиков были награждены медалями «За отвагу» и «Боевые заслуги»



Матвей Мартынов родителя в многодетной семье. После того, что в с шахте погибает отец, мать, оставшись с шестерыми детьми, решает ехать на родину в деревню Семёнково Кромского уезда (ныне Кромского района).



С октября 1934 года по октябрь 1936 году он служил в рядах Советской Армии.



После армии его направили учиться в Орел на газетное отделение Орловской областной партийной школы газетных и пропагандистских работников.



Во время войны Матвей Мартынов был начальником следственного отдела. На его счету несколько обезвреженных провокаторов, предателей, пособников фашистов. За участие в разведывательной деятельности и личное мужество Матвей Матвеевич был награждён девятью правительственными наградами: орденом Красной Звезды, медалями — «За боевые заслуги», «За победу над Германией» и другими наградами.





Орловское Информбюро

20 мая 2020 года



