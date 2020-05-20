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В Орле установят мемориальную доску в память о журналисте-фронтовике

Решение было принято на горсовете.


С предложением установить мемориальную доску выступили ветераны госбезопасности. Благодаря исследованиям Матвея Матвеевича Мартынова около сотни орловских подпольщиков были награждены медалями «За отвагу» и «Боевые заслуги»

Матвей Мартынов родителя в многодетной семье. После того, что в с шахте погибает отец, мать, оставшись с шестерыми детьми, решает ехать на родину в деревню Семёнково Кромского уезда (ныне Кромского района).

С октября 1934 года по октябрь 1936 году он служил в рядах Советской Армии.

После армии его направили учиться в Орел на газетное отделение Орловской областной партийной школы газетных и пропагандистских работников.

Во время войны Матвей Мартынов был начальником следственного отдела. На его счету несколько обезвреженных провокаторов, предателей, пособников фашистов. За участие в разведывательной деятельности и личное мужество Матвей Матвеевич был награждён девятью правительственными наградами: орденом Красной Звезды, медалями — «За боевые заслуги», «За победу над Германией» и другими наградами.


Орловское Информбюро
20 мая 2020 года
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