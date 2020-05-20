Орловские следователи принимают жалобы врачей Тема обращений - выплата медикам, работающим с зараженными коронавирусом.





Прием сообщений осуществляется круглосуточно по номеру телефона 8(920) 815-65-55. Все принятые сообщения регистрируются и передаются в подразделения следственного управления для оперативного рассмотрения и реагирования.



Напомним, за минувшие сутки в Орловской области зарегистрировано 49 случаев заражения коронавирусной инфекцией, 52 человека выздоровело.





Орловское Информбюро

20 мая 2020 года



