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В Орловской области прогнозируются заморозки

Региональное МЧС напоминает о правилах безопасности.


По прогнозу Орловского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, утром 21 мая на территории Орловской области ожидаются заморозки до -2°С.

Это может привести к сбоям в работе системы ЖКХ и дорожно-коммунальных служб. Возможны пожары по причине перегрузки электросетей и нарушений правил эксплуатации обогревательных приборов.

Спасатели напоминают: при выходе из дома следует внимательно подбирать одежду и обувь, а также сокращать до минимума время воздействия холода на открытые участки тела. Водителям необходимо учитывать при планировании маршрутов движения изменения погодных условий. Рекомендуется отказаться от поездок на личных автомобилях.


Орловское Информбюро
20 мая 2020 года
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