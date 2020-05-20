Капризы погоды – не помеха орловским дорожникам Работы ведутся в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Где объекты сдадут с опережением графика?





Национальный проект «Безопасные и качественные автомобильные дороги» призван улучшить орловскую дорожную сеть. Ожидаемый результат - снижение аварийности. В этом году для достижения цели выделено более миллиарда рублей федеральных и региональных средств



Денис Блохин, руководитель департамента строительства, ТЭК, ЖКХ, транспорта и дорожного хозяйства Орловской области: «На 26 объектах уже ведутся работы. Часть объектов дополнительно законтрактована. Кроме того нам удалось в марте получить 285 миллионов федеральных средств дополнительно. И 180 миллионов областного бюджета»

Ремонтировать планируется улицы с самым изношенным дорожным полотном. В Орле в этот список попали не только центральные автодороги, но и Новосильское шоссе и переулок Южный.



Здесь уже выполнено фрезерование асфальтового покрытия, положили нижний слой дорожного полотна. Отремонтировали тротуары. Остался завершающий этап верхний слой и нанесение разметки. Уже разрабатывается «дорожная карта» и на следующий год. В планах – работы на 10 улицах.



Подрядчики строят свою работу так, чтобы не мешать движению машин. Но трудности у водителей все же есть. Ликвидировать их планируется к концу августа - это окончательный срок сдачи всех объектов.





Анна Вайсергисер

20 мая 2020 года



