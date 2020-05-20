среда 20.05.2020 17:43:05 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71
16+
НОВОСТИ ПЕРЕДАЧИ РАДИО РОССИИ ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ О НАС




COVID-19
Голос фронта
Дети войны
Полевая Почта
Вести-Орёл
Вести-Орёл. События Недели
Вести. Дежурная часть
Вести. Интервью
Спецпроекты ГТРК "Орёл"
Парк культуры
Пульс
Такая жизнь
Солдаты России
Аграрный вопрос
Передачи Радио России. Орёл
Национальные проекты 2019-2024
Деловая жизнь
Контакты

Капризы погоды – не помеха орловским дорожникам

Работы ведутся в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Где объекты сдадут с опережением графика?


Национальный проект «Безопасные и качественные автомобильные дороги» призван улучшить орловскую дорожную сеть. Ожидаемый результат - снижение аварийности. В этом году для достижения цели выделено более миллиарда рублей федеральных и региональных средств

Денис Блохин, руководитель департамента строительства, ТЭК, ЖКХ, транспорта и дорожного хозяйства Орловской области: «На 26 объектах уже ведутся работы. Часть объектов дополнительно законтрактована. Кроме того нам удалось в марте получить 285 миллионов федеральных средств дополнительно. И 180 миллионов областного бюджета»

Ремонтировать планируется улицы с самым изношенным дорожным полотном. В Орле в этот список попали не только центральные автодороги, но и Новосильское шоссе и переулок Южный.

Здесь уже выполнено фрезерование асфальтового покрытия, положили нижний слой дорожного полотна. Отремонтировали тротуары. Остался завершающий этап верхний слой и нанесение разметки. Уже разрабатывается «дорожная карта» и на следующий год. В планах – работы на 10 улицах.

Подрядчики строят свою работу так, чтобы не мешать движению машин. Но трудности у водителей все же есть. Ликвидировать их планируется к концу августа - это окончательный срок сдачи всех объектов.


Анна Вайсергисер
20 мая 2020 года
© 2002−2020 Сетевое издание "Орловское информбюро" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-70203 от 21 июня 2017 года. Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания". Главный редактор - Никитин А. А. Шеф-редактор Интернет-группы - Озеров А. А. Электронная почта: info@ogtrk.ru. Телефон редакции: +7 (4862) 76-14-06. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на Орловское информбюро обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.

Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71. Техническая поддержка.