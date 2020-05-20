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Губернатор Орловской области пригрозил закрыть городские ярмарки

Тема соблюдения мер безопасности при торговле стала одной из главных на состоявшемся заседании оперативного штаба.


В Орловской области открылись рынки и ярмарки выходного дня. Послабления не коснулись Мценского и Болховского районов. Только, как оказалось, меры безопасности на ярмарках игнорируются. В этом лично убедились специалисты Роспотребнадзора, побывавшие на ярмарке на улице Комсомольской.

Андрей Клычков, губернатор Орловской области: «Прошу департамент промышленности, вместе с торгово-промышленной палатой провести работу с организатором ярмарок, обеспечивая соблюдение всех требований безопасности. Если по результатам проверки ОТК, Роспотребнадзора, УМВД в субботу и воскресенье будут выявлены нарушения – поставим вопрос о закрытии данных объектов».

И тем не менее параллельно областным правительством сейчас прорабатывается план по выходу из режима карантина. Одно из ключевых условий для этого - наличие свободного коечного фонда для больных COVID-19. Актуальная плановая цифра - 734 койки. На данный момент в Орловской области 535 коек. Из них без подачи кислорода – 179, с подачей кислорода – 215 коек, с аппаратами ИВЛ – 141 койка.

Через неделю в новом корпусе в больнице им. Боткина будут развёрнуты ещё 232 койки. Единственная оставшаяся неясность - это аппараты ИВЛ. Регион получил модели, из-за которых предположительно были пожары в московских и петербургских медучреждениях. Поэтому что с ними будет дальше - отзовут ли их, или разрешат использовать - пока неизвестно.


Антон Киселёв
20 мая 2020 года
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