Росимущество поможет орловцам разобраться с арендными платежами В период пандемии ведомство разработало комплекс мероприятий. Подробности работы нашему корреспонденту рассказал руководитель МТУ Росимущества в Тульской, Рязанской и Орловской областях Сергей Овсянников.





В условиях распространения новой коронавирусной инфекции межрегиональное территориальное управление в Тульской, Рязанской и Орловской областях проводит активную работу по поддержке малого и среднего предпринимательства. Так в рамках поручения Правительства РФ предоставляется отмена или отсрочка по платежам за аренду федерального имущества на период апреля, мая, июня текущего года. В соответствие с распоряжением

Правительства РФ «О мерах поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства» основными критериями получения поддержки такой как отсрочка арендных платежей являются регистрация арендатора в едином реестре субъектов малого и среднего предпринимательства, а так же заключенный действующий договор аренды с межрегиональным управлением. При этом обязанность по уплате отсрочки арендных платежей у арендатора наступает с 1 января 2021 года и распределяется равными долями до конца 2021 года. Либо на иных условиях оплаты предложенными арендаторами в рамках 2021 года.



На освобождение от арендных платежей на вышеуказанный период три месяца, могут рассчитывать арендаторы осуществляющие свою предпринимательскую деятельность в наиболее пострадавшей отраслях экономики, такие как например организации общественного питания, бытовые услуги, и организации дополнительного образования и организации социальной направленности.



За поддержкой уже обратились 25 арендаторов из 51 субъекта малого и среднего предпринимательства состоящих на учете в нашем территориальном органе из них 10 обращений по отмене арендной платы и 15 по отсрочке. Уже подписано 19 дополнительных соглашений о предоставление льготы на общую сумму 2 211 96 тысяч рублей.



При рассмотрение обращений арендаторов применяется клиентоориентированный подход, оказывается помощь в случае возникновения вопросов о порядке получения льготы. Прорабатывается вопрос с каждым арендатором индивидуально. С целью дополнительной меры поддержки арендаторов с которым заключаются дополнительные соглашения обязательство по регистрации данных соглашений в органах Росреестра Росимущество берет на себя для освобождения арендатора от оплаты государственной пошлины.



Для предоставления льготы отсрочки или отмены арендных платежей можно связаться с представителями Межрегионального территориального управления по телефону 73-17-21. Так же получить льготу можно, заполнив электронную форму на официальном сайте Росимущества





Анна Вайсергисер

20 мая 2020 года



