На «Текмаше» планируют расширить производство Также предприятие стало базой штаба по выводу орловской экономики из кризиса, связанного с пандемией коронавируса.





Основными задачами нового органа станет выявление актуальных проблем, препятствующих развитию социально-экономического развития, а также их решение. На совещании руководству оборонного завода предложили диверсифицировать производство - расширить ассортимент, чтобы открыть для себя новые рынки сбыта и помочь региону достичь плановые показатели по региональным и национальным проектам. Первые шаги уже сделаны – ранее стало известно, что «Текмаш» поставит модульные фельдшерско-акушерские пункты для 17 районов Орловской области. ФАПы появятся в населенных пунктах с численностью до 800 человек. Работа будет вестись в рамках нацпроекта «Здравоохранение».



Геннадий Парахин, руководитель департамента промышленности и торговли Орловской области: «Мы сейчас готовим актуализированную программу развития промышленности Орловской области. Исходя из того проекта постановления, которое сейчас находится на утверждении в Правительстве, государством заложены серьёзные федеральные средства, которые будут доводиться до регионов для реализации региональных программ. Кроме того, эта работа включена в общенациональный план восстановления экономики и развития её после пандемии».





Антон Киселёв

20 мая 2020 года



