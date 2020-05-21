Главный следователь Орловской области пообщался с врачами скорой

На встречу Анатолий Щуров прибыл с целым штатом следователей и криминалистов, чтобы разобраться в порядке начисления «президентских» надбавок. В активе медучреждения сообщили: уверенно на выплаты могут рассчитывать лишь бригады, специально выделенные для работы с ковид-инфицированными. А между тем, риск заражения существует для каждого из медиков.



Анатолий Щуров, руководитель СУ СК РФ по Орловской области: «Я здесь для того, чтобы поговорить с вами, выяснить какие претензии есть и принять все необходимые меры к тому, чтобы восстановить ваши нарушенные права».





Иван Суверин

20 мая 2020 года



