Коротко о главном «Вести-Орёл» в 21:05 на телеканале «Россия».





- О проблемах без посредников. Глава регионального следственного управления сегодня побывал на орловской станции скорой помощи.



- Создан областной штаб по выводу экономики из кризиса. Работать собираются не только "в кабинетах".



- Национальный проект в действии. Где дороги станут чуть более качественными?



- В Орле будет открыта памятная доска Матвею Мартынову.



СМОТРЕТЬ ВЫПУСК





Вести-Орёл

20 мая 2020 года



