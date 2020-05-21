COVID-19: Еще две смерти в Орловской области Информация прозвучала в прямом эфире губернатора Орловской области Андрея Клычкова.





По информации руководства региона, с начала наблюдений зафиксирован 21 случай летального исхода (два случая за последние сутки – женщины 1939 года рождения и 1957 года рождения).



Отвечая на вопрос о разнице между федеральной и региональной статистикой, Андрей Клычков подчеркнул, что он дает статистику «по данным медицинских учреждений». Окончательные заключения по причинам смерти дают в федеральном центре.

Напомним, за минувшие сутки в Орловской области было зафиксировано 49 случаев заражения , 52 человека выздоровели.





Анастасия Дорохова

20 мая 2020 года



