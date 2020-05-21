В Болхове начнут снимать ограничительные мероприятия Это связано со снижением уровня заболеваемости.





Информация прозвучала в рамках прямого эфира губернатора Орловской области Андрея Клычкова в социальных сетях. За минувшие сутки в Болхове было зафиксировано 16 выздоровевших. Второй район, где еще не было снято ни одного ограничения, – Мценский – пока остается на прежних позициях. Там за минувшие сутки было отмечено 12 случаев заражения (при 49 по всей области). Кроме того, обсуждается вопрос о введении в Мценске и Мценском районе дополнительных ограничений.

Напомним , в связи с улучшением эпидемиологической ситуации с 12 мая в области были открыты для посещения территории парков, скверов, детских площадок. Было разрешено индивидуально заниматься спортом на открытом воздухе. Также возобновили свою деятельность розничные ярмарки





Анастасия Дорохова

20 мая 2020 года



