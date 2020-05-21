Орловский «Титаник» могут оборудовать для больных COVID-19

Андрей Клычков обсуждал это с федеральным центром. Об этом глава региона рассказал в рамках прямого эфира в социальных сетях.

«Титаником» орловцы называют недостроенный многофункциональный медицинский центр Орловской областной клинической больницы.

Андрей Клычков, губернатор Орловской области: «Сегодня обращался к Сергею Семеновичу Собянину. Вместе с ним подготовили письмо для того, чтобы через руководителя рабочей группы по коронавирусу вынести вопрос по достройке «Титаника» и обустройству там коек в первоочередные задачи для региона и федерального центра. Эту работу будем вести».

Напомним, в регионе продолжается работа по увеличению свободного коечного фонда для перехода на следующие этапы снятия ограничений. Сегодня в рамках оперативного штаба стало известно, что через неделю в новом корпусе в больнице им. Боткина будут развёрнуты ещё 232 койки.