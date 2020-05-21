Губернатор Орловской области пообщался с орловцем, пережившим коронавирус Беседа состоялась в рамках прямого эфира Андрея Клычкова в социальных сетях.







К традиционному эфиру губернатора Орловской области Андрея Клычкова подключился сегодня Игорь Анатольевич - орловец, переживший заражение коронавирусом. Его историю Андрей Клычков рассказывал ранее в социальных сетях. Игорь Анатольевич, житель города Орла: «Было тяжело. Заболел. Сдал тест. Оказался положительным. Решил поболеть дома. Температуры не было, думал перележать. Сначала все в легкой форме проходило. Потом температура поднялась. Госпитализировали меня в больницу Боткина. Там приняли. Два дня лежал «под кислородом», просто дышал. Потом стало плохо, перевели в реанимацию, подключили к аппарату ИВЛ. Семь дней из жизни. Ничего не помню. Потом пришел в себя. Того, что я испытал, врагу не пожелаешь. Трубки, это все. Тяжело. Очень больно. Ночами не спал. Очень страшно. Всем скажу, что, если вы вдруг что почувствовали – сразу идите в больницу. Не откладывайте! Я не знаю, сколько буду восстанавливаться после этого. Сейчас я практически не могу ходить. Пройду несколько метров – задыхаюсь».

К разговору подключилась и его супруга: «Я перенесла в легкой форме, также была госпитализирована в больницу Боткина. Была рядом с мужем через палату. Лечение обошлось капельницами и уколами. Хочу сказать огромное спасибо врачам, медсестрам, помощницам, которые носили мне записки от мужа. Когда пришел в себя, начал писать. Спасибо им за все, за их уход, за труд. Работать им очень тяжело, но они выполняют свою работу. Слушают нас, делают снимки, ЭКГ. Низкий поклон всему медперсоналу за спасение жизни моего мужа! Заболевание очень страшное, поверьте. Не так сложно соблюдать дистанцию, надеть в магазине маску и перчатки».

Александр Сергеевич Кирсанов, врач реаниматолог анестезиолог больницы им. Боткина и его пациент Игорь Анатольевич







Анастасия Дорохова

20 мая 2020 года



