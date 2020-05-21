четверг 21.05.2020 16:10:12 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71
16+
НОВОСТИ ПЕРЕДАЧИ РАДИО РОССИИ ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ О НАС




COVID-19
Голос фронта
Дети войны
Полевая Почта
Вести-Орёл
Вести-Орёл. События Недели
Вести. Дежурная часть
Вести. Интервью
Спецпроекты ГТРК "Орёл"
Парк культуры
Пульс
Такая жизнь
Солдаты России
Аграрный вопрос
Передачи Радио России. Орёл
Национальные проекты 2019-2024
Деловая жизнь
Контакты

Изменение цен на топливо в 2020 году в связи с макроэкономической ситуацией

Российский топливный рынок может оказаться под давлением импортного бензина, в основном из Европы.


О возможности подобного сценария написало агентство Reuters. Сейчас бензин в Европе намного дешевле, чем в России, из-за упавших цен на нефть. По оценкам агентства, бензин из России стоит дороже импортной альтернативы по меньшей мере на 6−8 тыс. руб. за тонну. В то же время российские нефтекомпании не могут снизить цену внутри страны, так как выплачивают в бюджет отчисления по демпферу.
 
Реализуемый с середины 2019 года «демпфирующий механизм» формируется тогда, когда экспортные цены на бензин и дизтопливо превышают внутрироссийские, и, чтобы нефтяники не повышали цены, государство компенсирует производителям долю этой разницы. Однако в обратной ситуации (которая имеет место в настоящее время), если внутрироссийские цены опережают экспортные, нефтекомпании обязаны часть сверхприбылей отдавать государству.

По мнению эксперта кафедры менеджмента и государственного управления Среднерусского института управления – филиала РАНХиГС Александра Репичева подобный прогноз маловероятен, т.к. государства-участники ОПЕК, РФ и США обеспокоены волатильностью данного рынка. Имеют место словесные интервенции, способствующие росту стоимости нефти. Но основании этого в ближайшее время, можно ожидать заключение нового соглашения между странами ОПЕК+, которое будет способствовать росту и дальнейшей стабилизации нефтяных цен в современной макроэкономической ситуации.



Орловское Информбюро
21 мая 2020 года
© 2002−2020 Сетевое издание "Орловское информбюро" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-70203 от 21 июня 2017 года. Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания". Главный редактор - Никитин А. А. Шеф-редактор Интернет-группы - Озеров А. А. Электронная почта: info@ogtrk.ru. Телефон редакции: +7 (4862) 76-14-06. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на Орловское информбюро обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.

Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71. Техническая поддержка.