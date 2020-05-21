Изменение цен на топливо в 2020 году в связи с макроэкономической ситуацией

Российский топливный рынок может оказаться под давлением импортного бензина, в основном из Европы.

О возможности подобного сценария написало агентство Reuters. Сейчас бензин в Европе намного дешевле, чем в России, из-за упавших цен на нефть. По оценкам агентства, бензин из России стоит дороже импортной альтернативы по меньшей мере на 6−8 тыс. руб. за тонну. В то же время российские нефтекомпании не могут снизить цену внутри страны, так как выплачивают в бюджет отчисления по демпферу.



Реализуемый с середины 2019 года «демпфирующий механизм» формируется тогда, когда экспортные цены на бензин и дизтопливо превышают внутрироссийские, и, чтобы нефтяники не повышали цены, государство компенсирует производителям долю этой разницы. Однако в обратной ситуации (которая имеет место в настоящее время), если внутрироссийские цены опережают экспортные, нефтекомпании обязаны часть сверхприбылей отдавать государству.



По мнению эксперта кафедры менеджмента и государственного управления Среднерусского института управления – филиала РАНХиГС Александра Репичева подобный прогноз маловероятен, т.к. государства-участники ОПЕК, РФ и США обеспокоены волатильностью данного рынка. Имеют место словесные интервенции, способствующие росту стоимости нефти. Но основании этого в ближайшее время, можно ожидать заключение нового соглашения между странами ОПЕК+, которое будет способствовать росту и дальнейшей стабилизации нефтяных цен в современной макроэкономической ситуации.