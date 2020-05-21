Орловский Госпожнадзор проводит профилактические рейды Капризы погоды не отменяют опасные ситуации.





Причиной возгораний может стать неосторожность с огнем, разведение костров, сжигание сухой травы. Главные задачи на профилактических рейдах – предупреждение возникновения природных пожаров и палов, выявление нарушителей правил пожарной безопасности. Спасатели Орловской области проводят регулярную разъяснительную работу, на которой доводится информация о правилах пожарной безопасности в лесах и действиях в случае обнаружения возгорания.





Иван Суверин

21 мая 2020 года



