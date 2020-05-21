COVID-19: В Орловской области 49 новых случаев заражения за сутки При этом 78 жителей региона выздоровели.





По информации сайта стопкоронавирус.рф за минувшие сутки в Орловской области выявлено 49 случаев заражения коронавирусной инфекцией (1647 с момента начала наблюдений). За это же время 78 жителей региона выздоровели (654 с момента обнаружения инфекции в регионе). Смертей за минувший день федеральные источники не регистрировали (10 летальных фактов со старта наблюдений).



Отметим, что вчера в рамках традиционного прямого эфира в социальных сетях губернатор Орловской области Андрей Клычков рассказал, что в регионе умерли две женщины. Общее число смертей от коронавируса по данным региональных властей – 21.







Анастасия Дорохова

21 мая 2020 года



