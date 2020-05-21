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Треть зараженных коронавирусом в Орловской области болеют бессимптомно

Практически половина – с клиническим проявлением ОРВИ.


Статистику по заболевшим коронавирусом привел глава орловского Роспотребнадзора Александр Румянцев. В возрастной структуре внебольничных пневмоний 36,7% составляют лица в возрасте 50-64 года; 31,1% - в возрасте 30-49 лет; 28,1% - лица старше 65 лет; 4,1% - в возрасте 18-29 лет. 
 
Отметим также, что всего в регионе проведено более 33 тысяч исследований на новую коронавирусную инфекцию. Большую часть из них сделал Центр гигиены и эпидемиологии (26 081 тест). Пятью лабораториями государственных медицинских организаций проведено 5012 исследований, госпиталь МЧС России сделал – 523 теста, коммерческим медицинским центром совершено 1072 исследования. 



Анастасия Дорохова
21 мая 2020 года
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