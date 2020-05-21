Митрополит Орловский и Болховский Тихон освятил поклонные кресты на въездах в Урицкий район

Установка многометровых крестов на двух въездах в Урицкий район Орловской области — инициатива местных жителей, которая была поддержана предпринимателями — все работы выполнены на частные средства, сообщает информационно-аналитический отдел Орловской митрополии.

В среду, 20 мая, святыни освятил владыка Тихон.

Традиция устанавливать кресты в общественных местах — их называют также монументальными — ведет свое начало еще от апостольских времен. В частности, Нестор Летописец в «Повести временных лет» упоминает о водружении крестов святым апостолом Андреем Первозванным на Киевских горах.

На Руси установка крестов у поселений и дорог была знаком благодарности или надежды еще со времен святого Князя Владимира.



