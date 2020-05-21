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Более 1800 орловских предпринимателей получили льготы на аренду

Взаимен ими будет сохранено 2,5 тысячи рабочих мест.


Сейчас в Орловской области введен мораторий для малого и среднего бизнеса на уплату аренды муниципального имущества сроком на три месяца. Также уменьшена налоговая нагрузка. В общей сложности этими льготами может воспользоваться более 10 тысяч предпринимателей.
 
Вадим Тарасов, заместитель губернатора и председателя правительства области по планированию, экономике и финансам: «Фонд микрофинансирования ввел мораторий на погашения основного долга до конца срока действия займа и реструктуризацию графика платежей по действующим кредитам. Рассрочка предоставлена по 43 договорам микрозаймов на сумму 15 миллионов рублей. При этом фонд продолжает кредитовать бизнес. На сегодняшний день выдано 175 займов на общую сумму 170 миллионов рублей. В том числе в пострадавших областях выдано 49 займов на общую сумму 45,5 миллионов рублей. Кроме того, на 40 % снижены ставки за предоставление гарантий по кредитам для бизнеса в коммерческих банках. Это решение касается не только предпринимателей, которые работают в пострадавших областях, а распространено на все виды бизнеса». 



Татьяна Тимохина
21 мая 2020 года
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