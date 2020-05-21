Татьяна Крымова: «Праздник провести хочется. Но сейчас самое важное – сохранить здоровье выпускников» Подробности об окончании учебного года, выпускных экзаменах и летней оздоровительной кампании в Орловской области нашему корреспонденту рассказала руководитель департамента образования Татьяна Крымова.





- Традиционно учебный год завершается в конце мая. Первые классы завершают обучение 22 мая, это уже на этой неделе. Остальные школьники закончат учиться 29 мая. Дистанционные образовательные технологии экстренно ворвались в нашу жизнь, произошёл экстренный переход на обучение с использованием электронных средств. Все справились по-разному, но большинство учителей Орловской области проявили себя в этот режим достойно. Уроки транслируются в социальных сетях, вебинары ведутся на базе Центра оценки качества образования. Все возможные ресурсы, которые мы могли мы постарались предоставить. Главное, что изменилось – подход к аттестации наших выпускников. Внесены изменения в «Закон об образовании» и теперь итоговые оценки ученики 9-х и 11-х классов получат на основании промежуточной аттестации. Не будет проводиться ОГЭ. ЕГЭ будут сдавать только те выпускники, кто планирует поступать в ВУЗ. Для получения аттестата сдавать ОГЭ и ЕГЭ не нужно. Выдача аттестатов будет проводиться по графику. Мы рекомендовали образовательным организациям не проводить массовые мероприятия. Последние звонки пройдут в режиме онлайн, выпускные мероприятия проводить не рекомендовано в принципе. ЕГЭ по срокам сдвигается. Самая ранняя дата начала экзаменов – 19 июня. Но возможно и более позднее проведение экзамена. В любом случае выпускникам и их родителям беспокоиться не стоит. Ребята выберут те экзамены, которые необходимы для поступления в вуз. Приемная кампания начнется только тогда, когда будут результаты ЕГЭ.

- Можно ли придумать какой-то аналог выпускного вечера для 11-классников?

- На сегодняшний день массовые мероприятия не разрешены. Мы будем рассматривать возможность проведения встреч выпускников в августе или начале сентября. Такое решение могут принять и сами выпускники, и родители совместно с педагогами. Наши традиционные встречи с выпускниками-медалистами, «стольниками», бал выпускников планируем на более позднее время. Праздник провести хочется, но сейчас самое главное – сохранить здоровье выпускников.

- Завершается учебный год, родители задумываются о том, как их дети будут проводить лето. Что подготовил департамент образования?

- Мы готовимся к открытию оздоровительной кампании с 1 июля 2020 года. Такое решение было принято в связи сложной эпидемиологической обстановкой. Летние оздоровительные лагеря будут работать в июле и августе. Продолжительность смены - 14 дней. Четыре смены мы сможем провести в каждом лагере, которые готовятся к открытию. Загородные лагеря будут работать в традиционном количестве – 18 лагерей и 1 санаторий. Там смогут отдохнуть более 18 тысяч орловских детей. Более 3 тысяч путевок будет предоставлено бесплатно детям в сложном жизненном положении, более 1,5 тысяч путевок будут предоставлены тем детям, которые проявили себя в течение 2019-2020 года в молодежном движении, учебе и творчестве. Муниципалитеты также получат поддержку из бюджета. 900 путевок будет оплачено из бюджета. Пришкольные лагеря в этом году открываться не будут.

- Изменится ли средняя стоимость путевки?

- Да, она будет перерассчитана. В связи с тем, что продолжительность смены – 14 дней. В этом году стоимость путевки – 13 258 рублей. Из расчета стоимости питания 331 рубль на день. Туда же входит оплата труда педагога, материальная база. Все заявления на льготные путевки принимаются дистанционно: по электронной или обычной почте. Подробности – на сайте нашего департамента - - Да, она будет перерассчитана. В связи с тем, что продолжительность смены – 14 дней. В этом году стоимость путевки – 13 258 рублей. Из расчета стоимости питания 331 рубль на день. Туда же входит оплата труда педагога, материальная база. Все заявления на льготные путевки принимаются дистанционно: по электронной или обычной почте. Подробности – на сайте нашего департамента - http://orel-edu.ru





Антон Киселёв

21 мая 2020 года



