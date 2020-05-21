Расследование уголовного дела двоих подростков, обвиняемых в разбое, краже и убийстве пенсионерки завершено Прокуратура утвердила обвинительное заключение.





Преступление было совершено в сентябре прошлого года в одном из домов по улице Полесской в Орле. Примечательно, что убитая являлась опекуном одного из предполагаемых преступников. С первых шагов расследования криминалисты пришли к выводу, что преступление носит корыстный характер.



По версии правоохранителей, подростки, действуя по предварительному сговору, похитили телефон и банковскую карту потерпевшей, при помощи которых в последствии обналичили 38 тысяч рублей. А чтобы замести следы преступления, один из парней нанес пенсионерке ножом смертельные ранения.



Уголовное дело рассмотрит Орловский областной суд.





Иван Суверин

21 мая 2020 года



