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Водителей с просроченным удостоверением не накажут

Льготы введены на период пандемии.


Однако на дорогах этой весной появилось немало водителей, чьи права были аннулированы за грубые нарушения. Только за майские праздники инспекторы выявили пятерых автомобилистов, лишенных судами права управления за различные административные проступки. ГИБДД пришлось организовать специализированные рейды, в которых неизменным атрибутом для сотрудников ДПС служит планшет, подключенный к федеральной базе данных.
 
Татьяна Дубровская, инспектор по пропаганде УГИБДД УМВД России по Орловской области: «Участились случаи, когда водители управляют транспортным средством без водительского удостоверения. Речь идет о тех водителях, которые уже были лишены. В основном, за управления транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения. Водитель, который уже был лишен права управления транспортным средством, будет уже привлечен к другим санкциям: это штраф в размере 30 тысяч рублей либо административный арест».



Иван Суверин
21 мая 2020 года
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