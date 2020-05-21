Налоговые льготы в связи с коронавирусом С целью поддержки предпринимательства Правительство разработало ряд экстренных мер, направленных на снижение для компаний экономической нагрузки, в том числе налоговой. Льготы для бизнеса в связи с коронавирусом призваны смягчить ухудшающееся положение организаций и ИП.



Большинство налоговых льгот в связи с коронавирусом предоставлены предприятиям и ИП малого и среднего бизнеса, занимающимся деятельностью в отраслях, которые признаны особенно пострадавшими. Некоторые изменения в законодательстве, например, о приостановлении налоговых проверок, относятся ко всем хозяйствующих субъектам.

Налоговые льготы из-за коронавируса, введенные постановлением Правительства РФ № 409 от 02.04.2020 г., позволят воспользоваться отсрочками при уплате обязательных платежей тем ИП и организациям, основная деятельность которых относится к наиболее пострадавшим от коронавируса отраслям, при условии, что они включены в Реестр малых и средних предприятий (МСП) по состоянию на 01.03.2020г. Никаких заявлений при этом подавать не надо – напоминает эксперт кафедры экономики и экономической безопасности Среднерусского института управления – филиала РАНХиГС Олег Кожанчиков.

Отсрочка представляется с учетом положений ст. 61-64 НК РФ об отсрочке в связи с обстоятельствами непреодолимой силы, и может быть предоставлена на срок от 3-х месяцев до 1 года, в зависимости от уровня снижения доходов.

С 1 апреля 2020 г. при начислении страховых взносов с суммы ежемесячного заработка свыше МРОТ снижаются страховые тарифы - с 30 до 15 %. На доход в рамках МРОТ взносы исчисляют по общему тарифу 30% (закон № 102-ФЗ от 01.04.2020). Эта мера распространяется на всех страхователей.

Налоговые льготы бизнесу из-за коронавируса коснулись правил проведения проверок. Что предусматривается Постановлением № 409 от 02.04.2020:

включительно до 31.05.2020 отменяется назначение выездных налоговых проверок и проверки между взаимозависимыми лицами;

уже назначенные проверки приостанавливаются до 31.05.2020 включительно;

приостанавливаются проверки в отношении соблюдения требований валютного законодательства, за исключением тех, по которым до 01.06.2020 истекает срок давности.

Также налоговые органы до 31 мая включительно не будут блокировать расчетные счета.

Правительство предоставило льготы из-за коронавируса по штрафам и пеням.

Новые правила п. 7 Постановления № 409 предусматривают:

неприменение штрафов по ст. 126 НК РФ за непредставление налоговикам в срок документов в период с 01 марта по 31 мая 2020 г. (включительно);

также с 01 марта по 31 мая не будут применяться штрафы по ст. 26.31 закона № 125-ФЗ от 24.07.1998 за непредставление документов по по страхвзносам на «травматизм» в ФСС.

Кроме указанных льгот, из-за коронавируса были перенесены и сроки подачи большинства деклараций и отчетов.

В регионах могут быть приняты свои, дополнительные меры поддержки. Кому из налогоплательщиков и на какой срок они предоставлены – следует уточнять, обратившись к нормативным актам субъекта РФ.

Для физических лиц налоговых льгот пока не предусмотрено. Основные налоговые платежи приходятся на середину и конец года, когда оплачивается НДФЛ по декларациям, имущественный, земельный и транспортный налог. В связи с сегодняшней ситуацией налоговые льготы необходимо предусмотреть и для граждан – резюмирует эксперт.





Орловское Информбюро

21 мая 2020 года



